В госизмене заподозрен еще один сотрудник ФСБ

27.01.2017







В деле о государственной измене, в ходе расследования которого арестован сотрудник "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов, оказалось несколько фигурантов, сообщает "Коммерсантъ". Как пишет издание, среди них не только руководитель одного из подразделений Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов, но и еще один сотрудник ЦИБ Дмитрий Докучаев.

Следствие ведется по подозрению в нарушении ст. 275 УК РФ "Государственная измена". В качестве адвокатов одного из обвиняемых выступают члены правозащитной организации "Команда 29" Иван Павлов и Евгений Смирнов. По словам Павлова, в рамках данного дела проходит более двух человек, арестованных в декабре прошлого года.

Ранее стало известно об аресте сотрудника "Лаборатории Касперского" Руслана Стоянова. Он мог быть посредником при получении руководителем одного из подразделений ЦИБ ФСБ денег от иностранной компании.

Из-за уголовного дела руководитель ЦИБ Андрей Герасимов в ближайшее время может покинуть свой пост, пишет "Коммерсантъ".

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