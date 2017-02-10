Вымогатель DynA-Crypt не только шифрует файлы, но и крадет данные

10.02.2017







Аналитик компании GData Карстен Хан (Karsten Hahn) обнаружил новое вымогательское ПО DynA-Crypt, которое не только шифрует файлы на компьютере жертвы, но и похищает пароли и контакты жертвы, а также удаляет документы без видимой причины.

По данным исследователя под псевдонимом PCrisk, вымогатель был создан при помощи одного из инструментов для разработки вредоносного ПО, позволяющего как профессионалам, так и любителям создавать собственные вредоносы. По аналогии с другими крипто-вымогателями DynA-Crypt шифрует файлы на компьютере жертвы при помощи алгоритма AES и требует $50 в биткойнах за их восстановление. Вредонос шифрует файлы со следующими расширениями: .jpg, .jpeg, .docx, .doc, .xlsx, .xls, .ppt, .pdf, .mp4, .mp3, .mov, .mkv, .png, .pst, .odt, .avi, .pptx, .msg, .rar, .mdb, .zip, .m4a, .csv, .001.

DynA-Crypt также похищает значительное количество информации с инфицированного компьютера. Вредонос способен делать снимки экрана, записывать системные звуки, действовать в качестве кейлоггера, а также красть данные из различных программ (Skype, Steam, Google Chrome, Mozilla Thunderbird, Minecraft, TeamSpeak, Firefox). Полученную информацию DynA-Crypt копирует в папку %LocalAppData%dynaloot, затем архивирует ее и отправляет своему создателю. Один из наиболее неприятных моментов заключается в том, что вымогатель по непонятной причине удаляет папки, из которых были похищены данные.

Securitylab

Добавить комментарий