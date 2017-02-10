Удаленная история просмотров в Safari еще год хранится в iCloud

10.02.2017







История просмотров в браузере Safari сохраняется в iCloud даже после того, как пользователь ее удалил. В некоторых случаях она хранится в облаке более одного года, сообщает глава московской компании Elcomsoft Владимир Каталов в своем блоге в четверг, 9 февраля.

Исследователям удалось извлечь из iCloud удаленную пользователями историю просмотров, в том числе точное время и дату посещения сайтов, а также время, когда история была удалена. Пользователи могут настроить iCloud таким образом, чтобы история просмотров сохранялась в облаке и была доступна с любого подключенного устройства. Тем не менее, после ее удаления данные не стираются из iCloud, а только становятся недоступными для просмотра.

По словам Каталова, хранение удаленной истории просмотров в браузере в случае необходимости может очень помочь при расследованиях преступлений. Однако знала ли Apple, что iCloud не удаляет записи о просмотренных сайтах, неизвестно.

Apple никак не прокомментировала публикацию Каталова, однако после ее выхода сразу же начала удалять старые записи о просмотрах. По мнению эксперта, компания, скорее всего, просто перенесла их на другие серверы, сделав недоступной извне. В настоящее время получить доступ можно только к истории за последние две недели.

Securitylab

Добавить комментарий