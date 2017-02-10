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    Суд приступит к рассмотрению заявления ФБК по "пакету Яровой" 27 марта

Суд приступит к рассмотрению заявления ФБК по "пакету Яровой" 27 марта


10.02.2017

Суд приступит к рассмотрению заявления ФБК по "пакету Яровой" 27 марта

Тушинский суд Москвы 27 марта начнет рассматривать по существу заявление Фонда борьбы с коррупцией на бездействие министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова в связи с подачей петиции об отмене антитеррористического "пакета Яровой", передает ТАСС со ссылкой на суд.

 "Суд сегодня провел предварительные слушания по делу и назначил первое заседание по существу на 27 марта", — сказали в суде.

 Заявители напомнили, что направили в Открытое правительство петицию с нужным количеством подписей, но ответа до сих пор не получили.

 "Мы обжалуем бездействие государственного органа, который никак не отреагировал на петицию, подписанную 100 тысячами человек", — пояснил суду юрист ФБК Иван Жданов.

 Напомним, в октябре прошлого года оппозиционер Леонид Волков и Фонд борьбы с коррупцией подготовили иск против министра Открытого правительства в связи с бездействием властей по петиции против антитеррористического "пакета Яровой". Эта петиция появилась на сайте Российской общественной инициативы (РОИ) в начале июля, и уже к середине августа за нее проголосовало более 100 тысяч человек. Именно такое количество подписей необходимо для рассмотрения инициативы экспертной группой.

 Добавим, президент России Владимир Путин подписал антитеррористические законопроекты депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова 7 июля. Принятые поправки предусматривают введение ответственности за недоносительство, снижают возраст ответственности по террористическим статьям и ужесточают ответственность за организацию массовых беспорядков. Кроме того, серьезные изменения коснутся сферы регулирования связи и интернета. Наибольшую критику вызывает содержащийся в нормах пункт о том, что операторы связи должны на протяжении полугода хранить все передаваемые пользователями данные. Кроме того, поправки предписывают операторам передавать спецслужбам ключи для дешифровки данных. Также они содержат обязанность почтовых операторов, в том числе "Почты России", проверять посылки на содержание нелегальных веществ, оружия, запрещенных предметов.

 Этот пакет законов вызвал в обществе множество споров и дискуссий. В январе после заседания правительственной рабочей группы эксперты заявили, что считают недопустимой отмену антитеррористических поправок "в угоду интересов отдельной группы коммерсантов". При этом ранее Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) подготовил критические замечания к "закону Яровой". Так, в проекте заключения отмечено, что ряд норм закона "создает широкие возможности для произвола и злоупотреблений при привлечении к ответственности".

Лениздат

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