98,5% правонарушений в финансовой сфере приходятся на киберпреступления

27.01.2017







В прошлом году львиная доля правонарушений в финансовой сфере пришлась на киберпреступления. Как сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Сбербанка России Германа Грефа, только 1,5% правонарушений были осуществлены традиционными способами, остальные 98,5% связаны с киберпространством.

По словам Грефа, количество киберпреступлений составляет несколько миллионов, однако правосудие настигает лишь немногих виновных. Причиной является несовершенство нормативно-правовой базы, а также нехватка специалистов с соответствующей квалификацией. Как отметил глава Сбербанка, сотрудники правоохранительных органов привыкли иметь дело с традиционными правонарушениями, а экспертов в области киберпреступлений не хватает. Иногда полицейские пытаются применить для поимки киберпреступников привычные методы, однако они не срабатывают. "Это трата времени и денег", - заявил эксперт.

Для эффективной борьбы с киберпреступностью в финансовой сфере необходимо кардинально пересмотреть программы подготовки сотрудников правоохранительных органов, уверен Греф. Учебный план нужно составить с учетом поправок, которые будут внесены в Уголовный кодекс РФ. Отметим, ранее специалисты Сбербанка участвовали в разработке внесенных на рассмотрение Госдумы поправок в законодательство. Согласно поправкам, состав киберпреступлений будет выведен из ст. 159 УК РФ "Мошенничество" и включен его в ст. 158 УК РФ "Кража". За подобные правонарушения будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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