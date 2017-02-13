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    В 2016 году число мобильных угроз возросло на 150%

В 2016 году число мобильных угроз возросло на 150%


13.02.2017

В 2016 году число мобильных угроз возросло на 150%

Европейское агентство по вопросам сетевой и информационной безопасности (European Union Agency for Network and Information Security, ENISA) опубликовало ежегодный отчет, посвященный развитию угроз и анализу киберинцидентов, произошедших в 2016 году.

 Несмотря на то, что многие компании предпринимают меры по усилению кибербезопасности, злоумышленники по-прежнему остаются на шаг впереди, изобретая все более сложные методы атак. В 2016 году большинство кибератак имели политическую и финансовую мотивацию. Наиболее распространенными в минувшем году стали атаки с использованием вымогательского ПО, нацеленные на коммерческие организации. Причем возросли как суммы выкупа, так и число жертв согласных заплатить за восстановление данных.

 Авторы доклада также отмечают рост числа многовекторных атак (35-50% от общего числа инцидентов), фишинговых атак и DDoS-атак с использованием инфицированных IoT-устройств. Кроме того, число мобильных угроз возросло на 150%. В списке основных киберугроз 2016 года лидируют атаки с применением вредоносного ПО, далее следуют атаки на web-приложения - их число возросло на 15%. Основными источниками таких атак стали Бразилия (25%), США (23%), Германия (9%), Россия (7%) и Китай (4%).

Securitylab

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