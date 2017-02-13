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    BitTorrent -трекер должен по требованию Роскомнадзора заблокировать себя

BitTorrent -трекер должен по требованию Роскомнадзора заблокировать себя


13.02.2017

BitTorrent -трекер должен по требованию Роскомнадзора заблокировать себя

Администрация популярного BitTorrent -трекера zer0day отказалась выполнять требования Роскомнадзора и удалять нелегальный контент. Дело в том, что заблокировать содержимое сайта каким-либо образом попросту невозможно, так как сам по себе трекер никакой контент не публикует.  

 Сайт tracker.zer0day.to был запущен в начале прошлого года и раньше никаких жалоб на него не поступало. Тем не менее, недавно администрация ресурса получила уведомление от Роскомнадзора. Согласно электронному письму, на zer0day опубликован контент, нарушающий авторские права. В течение трех дней он должен быть удален, в противном случае доступ к ресурсу будет заблокирован. Речь шла о фильме "Викинг" (2016), уже ставшем причиной блокировок доступа к нескольким ресурсам.

 Как бы то ни было, администрация zer0day не считает возможным выполнить предписание Роскомнадзора. Торрент-трекер ничего не публикует и не дает никаких ссылок. Ресурс предоставляет только значение хеш-функции, связанной с IP-адресом, который в свою очередь может содержать контент. Однако на zer0day функция удаления хеша не предусмотрена, сообщил один из администраторов сайта изданию Torrent Freak.  

 Единственный способ выполнить требование регулятора – закрыть сам сайт. Тем не менее, даже если по решению Мосгорсуда операторы связи заблокируют доступ к ресурсу на территории РФ, пользователи с активированными в торрент-клиентах расширением BitTorrent-протокола PEX и распределенными хеш-таблицами DHT будут обмениваться контентом, как и прежде.

Securitylab

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