Выходец из России арестован по обвинению в кибератаках на банки в США

13.02.2017







Власти США задержали в Лос-Анджелесе американца российского происхождения Александра Твердохлебова, предположительно взломавшего тысячи банковских счетов граждан США.

По информации издания The Daily Beast, 29-летний выходец из России был задержан в ходе рейда утром 1 февраля. Твердохлебов подозревается в том, что он вместе с некой группой киберпреступников в 2009-2010 годах атаковал американские финансовые институты и при помощи вредоносного ПО похитил средства с тысяч банковских счетов. Как предполагается, в ходе атак использовался ботнет из 10 тысяч инфицированных компьютеров.

Американские правоохранители вышли на след Твердохлебова в ходе проверки другого россиянина - 32-летнего Вадима Полякова, ранее приговоренного к 4 годам лишения свободы за махинации в организации концертов через платформу StubHub.

В настоящее время предполагаемый хакер находится в месте предварительного заключения в Лос-Анджелесе. Предъявленные ему обвинения основаны лишь на переписке многолетней давности, однако конкретных доказательств у властей США нет.

Securitylab

Добавить комментарий