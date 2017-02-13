 
Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Новости проекта

Отраслевые новости

Угрозы

Преступления

Наказания

Партнеры

Журнал "Information Security"

Каталог "IT-Security"

Рекламодателям

Сотрудничество

Материалы

Форум

ITSec Weekly

Календарь

Публикации

Подписка

Контакты

Ссылки

Партнеры

Мероприятия

 
    Сайт Минздрава РФ атаковали хакеры

Сайт Минздрава РФ атаковали хакеры


13.02.2017

Сайт Минздрава РФ атаковали хакеры

Официальный сайт министерства здравоохранения России подвергся массированной хакерской атаке, которую службам ведомства удалось отразить.

 "Технические службы Минздрава России отразили самую масштабную за последние годы хакерскую атаку", — рассказал агентству ТАСС директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай.

 Как пояснил представитель министерства, накануне ночью информационные ресурсы Минздрава подверглись массированной хакерской DDoS-атаке, которая в пиковом режиме достигала 4 млн запросов в минуту.

 Салагай отметил, что в результате атаки хакеров, сайт Минздрава не работал примерно 14 минут.

 "Никаких последствий данная атака не имела, за исключением необходимости временного отключения официального сайта министерства", — уточнил он, добавив, что "какие-либо персональные данные или данные, составляющие врачебную тайну, не были затронуты атакой, поскольку находятся в защищенной части сети, не связанной с интернетом".

 По поручению главы Минздрава Вероники Скворцовой все информационные ресурсы министерства были дополнительно протестированы.

Лениздат

Добавить комментарий

Автор:
Компания:
E-mail:
Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да
нет
Текст сообщения:
Введите код:









Реклама на сайте

ПОИСК

СВЕЖИЙ НОМЕР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Подписка на новости сайта
Введите ваш e-mail

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru

Яндекс цитирования

Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Бесплатная подписка | Форум | Контакты | Ссылки | О чем этот сайт

Copyright © 2003-2013, ООО "Гротек"
Использование материалов сайта возможно при указании активной гиперссылки на главную страницу этого сайта. Ссылка должна выглядеть так: Itsec.Ru.