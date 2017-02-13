Сайт Минздрава РФ атаковали хакеры

13.02.2017







Официальный сайт министерства здравоохранения России подвергся массированной хакерской атаке, которую службам ведомства удалось отразить.

"Технические службы Минздрава России отразили самую масштабную за последние годы хакерскую атаку", — рассказал агентству ТАСС директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай.

Как пояснил представитель министерства, накануне ночью информационные ресурсы Минздрава подверглись массированной хакерской DDoS-атаке, которая в пиковом режиме достигала 4 млн запросов в минуту.

Салагай отметил, что в результате атаки хакеров, сайт Минздрава не работал примерно 14 минут.

"Никаких последствий данная атака не имела, за исключением необходимости временного отключения официального сайта министерства", — уточнил он, добавив, что "какие-либо персональные данные или данные, составляющие врачебную тайну, не были затронуты атакой, поскольку находятся в защищенной части сети, не связанной с интернетом".

По поручению главы Минздрава Вероники Скворцовой все информационные ресурсы министерства были дополнительно протестированы.

Лениздат

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