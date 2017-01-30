 
Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Новости проекта

Отраслевые новости

Угрозы

Преступления

Наказания

Партнеры

Журнал "Information Security"

Каталог "IT-Security"

Рекламодателям

Сотрудничество

Материалы

Форум

ITSec Weekly

Календарь

Публикации

Подписка

Контакты

Ссылки

Партнеры

Мероприятия

 
    DDoS-атака на сайты "Доктор Веб" отражена

DDoS-атака на сайты "Доктор Веб" отражена


30.01.2017

DDoS-атака на сайты "Доктор Веб" отражена

Компания "Доктор Веб" сообщает о полном восстановлении работоспособности своих веб-ресурсов, подвергшихся двухдневной DDoS-атаке.

В середине дня 25 января стало очевидно, что проблема, которая поначалу выглядела как нештатная ситуация на серверах провайдера, на самом деле является DDoS-атакой, направленной на сайты www.drweb.ru и www.drweb.ua. Входящие каналы сервера, обсуживающего сайты, оказались "забиты" миллионами пакетов с запросом на установку соединения, поступающими с поддельными адресами отправителя (такая разновидность сетевых атак называется SYN-flood). Эти запросы поступали со скоростью от 200 000 до 500 000 пакетов в секунду.

Атака привела к временной недоступности ряда онлайн-сервисов компании. В первой половине дня 27 января нашим специалистам удалось полностью справиться с ситуацией. В настоящее время все сервисы "Доктор Веб" работают в штатном режиме.

Добавить комментарий

Автор:
Компания:
E-mail:
Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да
нет
Текст сообщения:
Введите код:









Реклама на сайте

ПОИСК

СВЕЖИЙ НОМЕР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Подписка на новости сайта
Введите ваш e-mail

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru

Яндекс цитирования

Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Бесплатная подписка | Форум | Контакты | Ссылки | О чем этот сайт

Copyright © 2003-2013, ООО "Гротек"
Использование материалов сайта возможно при указании активной гиперссылки на главную страницу этого сайта. Ссылка должна выглядеть так: Itsec.Ru.