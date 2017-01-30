DDoS-атака на сайты "Доктор Веб" отражена

30.01.2017







Компания " Доктор Веб " сообщает о полном восстановлении работоспособности своих веб-ресурсов, подвергшихся двухдневной DDoS-атаке.

В середине дня 25 января стало очевидно, что проблема, которая поначалу выглядела как нештатная ситуация на серверах провайдера, на самом деле является DDoS-атакой, направленной на сайты www.drweb.ru и www.drweb.ua. Входящие каналы сервера, обсуживающего сайты, оказались "забиты" миллионами пакетов с запросом на установку соединения, поступающими с поддельными адресами отправителя (такая разновидность сетевых атак называется SYN-flood). Эти запросы поступали со скоростью от 200 000 до 500 000 пакетов в секунду.

Атака привела к временной недоступности ряда онлайн-сервисов компании. В первой половине дня 27 января нашим специалистам удалось полностью справиться с ситуацией. В настоящее время все сервисы "Доктор Веб" работают в штатном режиме.

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