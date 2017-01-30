ДАИШ в будущем способна осуществлять кибератаки на критическую инфраструктуру

30.01.2017

В настоящее время исламские террористы не располагают возможностями для выведения из строя сетей энергоснабжения, транспортной системы и банковских организаций или для получения контроля над ключевыми промышленными объектами. Тем не менее, в будущем такая возможность может появиться, считают эксперты. У боевиков мало опыта в проведении операций в киберпространстве, однако они могут нанять специалистов.

"Вряд ли в ближайшее время стоит ожидать появления цифровых атак, влекущих за собой серьезные последствия. Однако все может измениться очень быстро. Чего нужно по-настоящему бояться, так это того, что они (ред. – террористы) прибегнут к услугам наемников, людей, готовых на все ради денег", – сообщил Агентству Франс-Пресс глава французской ИБ-компании ANSSI Гийом Пупар (Guillaume Poupard) на международной конференции по кибербезопасности в Лилле (Франция).

ДАИШ (ИГИЛ, запрещена в РФ), "Аль-Каида" и другие террористические организации в настоящее время используют интернет практически только для распространения пропаганды и вербовки. По совам Пупара, террористы весьма хорошо обучены, но их навыков недостаточно для проведения серьезных атак на объекты критической инфраструктуры. Однако с "несколькими десятками человек и не такими уж большими деньгами", возможно все, отметил эксперт.

"Вряд ли террористы ДАИШ способны быстро изобрести инструменты для кибератак, однако они могут обратиться к посредникам", - подчеркнул Пупар.

Возможность использования террористами хакеров-наемников также озвучил директор Европола Роб Уэйнрайт (Rob Wainwright) в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме, прошедшем в Давосе ранее в этом месяце. Как пояснил Уэйнрайт, даже если пока что у террористов нет необходимых инструментов, они попросту могут купить их в даркнете. "Их технологии (ред. – для вербовки) передовые, и они прекрасно знают, что с ними делать и как использовать", – сообщил глава Европола.

Securitylab

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