ФСБ объявила в розыск участников ресурса "Шалтай-Болтай"

30.01.2017







ФСБ объявила в розыск несколько участников ресурса "Шалтай-Болтай", публиковавшего переписку высокопоставленных российских чиновников. Об эом сообщает "Росбалт" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам источника, в розыск объявлены лица, проживающие на территории одной из прибалтийских стран и в Таиланде.

Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного статьей 272 УК (неправомерный доступ к компьютерной информации). По версии следствия, они занимались обработкой похищенной переписки госслужащих, а потом выкладывали ее в публичный доступ в интернете.

Ранее сообщалось, что ФСБ России задержала создателя сайта "Шалтай-Болтай" журналиста Владимира Аникеева (Льюиса) и он дал показания против заместителя главы Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова.

Журдом

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