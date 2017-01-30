По кибератаке на финансовый сектор РФ завели дело

30.01.2017







Статс-секретарь — заместитель директора ФСБ Дмитрий Шальков рассказал, что по факту хакерской атаки на объекты финансового сектора в РФ осенью 2016 года было возбуждено уголовное дело. Он также отметил, что в настоящее время ведется предварительное следствие.

"По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется предварительное следствие", — передает слова Шалькова РИА "Новости".

Напомним, 2 декабря ФСБ сообщила о подготовке иностранными спецслужбами масштабных кибератак, целью которых должна была стать дестабилизация российской финансовой системы, в том числе деятельности ряда крупнейших российских банков. По данным службы, серверные мощности и командные центры для проведения кибератак расположены на территории Нидерландов и принадлежат Blazing Fast.

5 декабря сайты банковской группы ВТБ подверглись DDоS-атаке. Но, как отметили в компании, это не сказалось на их работе. Советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко позже заявил, что эти хакерские атаки не нанесли серьезного ущерба серверам российских госорганов и финансовых институтов.

Лениздат

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