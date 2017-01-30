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    С 12 по 15 января в Вашингтоне не работали системы видеонаблюдения

С 12 по 15 января в Вашингтоне не работали системы видеонаблюдения


30.01.2017

С 12 по 15 января в Вашингтоне не работали системы видеонаблюдения

За восемь дней до инаугурации президента США Дональда Трампа злоумышленники инфицировали вымогательским ПО 70% устройств для хранения информации, связанных с системами видеонаблюдения. Зараженными оказались 123 из 187 видеорегистраторов в Вашингтоне, каждый из которых контролирует до четырех камер видеонаблюдения.

Как сообщает издание The Washington Post, установленные в общественных местах камеры видеонаблюдения не работали с 12 по 15 января. Инцидент был обнаружен, когда сотрудники полиции случайно обратили внимание на то, что некоторые камеры не работают. Инженеры произвели перезагрузку всех установленных в Вашингтоне камер, и платить злоумышленникам выкуп не пришлось.  Пока неизвестно, зашифровал ли вымогатель хранившуюся в памяти устройств информацию, или только парализовал работу камер видеонаблюдения.

 Напомним, в начале зимнего сезона от действий вымогателей пострадал отель в австрийских Альпах. Вредоносное ПО заблокировало систему электронных замков, и администрации отеля пришлось заплатить выкуп.

 Ранее старший исследователь безопасности компании ESET Стивен Кобб (Stephen Cobb) прогнозировал рост числа атак на устройства "Интернета вещей" с использованием вымогательского ПО. По словам эксперта, участятся случаи эксплуатации уязвимых IoT-устройств с целью блокировки их работы и требования выкупа за ее восстановление.

Securitylab

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