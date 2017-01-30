ЦБ изменит подход к проведению платежей в целях борьбы с хакерами

30.01.2017







В рамках борьбы с хакерскими атаками Банк России предложил изменить действующий подход к проведению платежей. По данным издания "КоммерсантЪ", регулятор направил в кредитные организации письмо с просьбой до 10 февраля текущего года оценить сроки внедрения новой системы шифрования, предполагающей шифрование платежей, направляемых в платежную систему ЦБ , на уровне автоматизированной банковской системы (АБС).

Сейчас в АБС формируются реестры платежей, которые после уходят в АРМ КБР (автоматизированное рабочее место клиента ЦБ), где осуществляется шифрование. Далее зашифрованный платеж отправляется в Банк России.

Внедрение систем шифрования в АБС банка, пояснили в пресс-службе ЦБ, позволит защищать данные на более раннем этапе, что "усложнит для злоумышленников условия атак и снизит уровень хищений". Мера предлагается на основе анализа фактов хищений у коммерческих банков и учитывает мировой опыт и современные тенденции, отметили в ЦБ.

Как пояснил специалист центра мониторинга и противодействия кибератакам Solar JSOC Алексей Павлов, некоторые банки нарушают рекомендации ЦБ, касающиеся изолированности от сети банка и переноса данных на съемных носителях. При отправке реестров часто используется промежуточная папка на файловом сервере корпоративной сети банка. Именно здесь хакеры подменяют файл с реестрами, и в АРМ КБР поступают уже частично или полностью фиктивные данные, которые шифруются и отправляются в ЦБ. В зашифрованном виде выявить фиктивный платеж невозможно, но если шифровать реестры сразу в АБС, то возможности подменить платеж по пути к АРМ КБР не будет.

По словам представителей банков, кредитные организации только оценивают сроки и возможные затраты на реализацию инициативы регулятора. Как отметил Павлов, банкам придется проводить масштабное техническое обновление. Решения под ключ не соответствуют всем требованиям законодательства о криптозащите, поэтому нужно будет привлекать специалистов, имеющих специальную лицензию ФСБ. В конечном итоге внедрение инициативы может занять минимум год и обойдется банкам в несколько миллионов рублей.

В основном банкиры с неодобрением относятся к идее ЦБ и официально комментировать ее не хотят, отмечает "Ъ". Как пояснили собеседники издания, АБС - это сотни компьютеров, которым потребуется дополнительная защита. К тому же, при шифровании АБС будет утеряна возможность сверки выгруженных из АБС реестров с попавшими в АРМ КБР, и выявления фиктивного платежа.

Центробанк уже потребовал от банков к 30 июня 2017 года усилить меры безопасности на участке АРМ КБР, что потребует расходов, а теперь регулятор меняет подход, отметил представитель одного из крупных банков.

Securitylab

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