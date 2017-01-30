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    Брокерские компании стали жертвами DDoS-атак с целью вымогательства

Брокерские компании стали жертвами DDoS-атак с целью вымогательства


30.01.2017

Брокерские компании стали жертвами DDoS-атак с целью вымогательства

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (Securities and Futures Commission, SFC) подтвердила факт DDoS-атак на ряд брокерских компаний. Главной целью злоумышленников было вымогательство.

"Правоохранительные органы уведомили нас о DDoS-атаках на web-сайты некоторых брокеров, осуществленных преступниками с целью шантажа. На короткий период DDoS-атаки вызвали сбои в работе сервисов брокеров.

вероятность повторения подобных инцидентов по всей индустрии", - сообщается в уведомлении SFC.

 Комиссия призвала финансовые компании реализовать необходимый меры безопасности для защиты от киберугроз, в том числе от DDoS-атак. Сетевая архитектура, серверы и сетевые устройства должны быть соответствующим образом сконфигурированы  с целью избежать атак с использованием техник усиления и отражения, говорится в уведомлении SFC.

 Ранее рост числа DDoS-атак на сайты компаний с целью вымогательства прогнозировал старший исследователь безопасности компании ESET Стивен Кобб (Stephen Cobb). Согласно отчету компании Arbor Networks, в 2016 году мощность DDoS-атак возросла на 60%. Этому способствовало появления масштабных ботнетов, состоящих из уязвимых устройств "Интернета вещей".

Securitylab

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