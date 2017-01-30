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    Хакеры пытались атаковать МИД Польши

Хакеры пытались атаковать МИД Польши


30.01.2017

Хакеры пытались атаковать МИД Польши

Связанные с РФ хакеры пытались атаковать компьютерную систему Министерства иностранных дел Польши, утверждает польская газета "Rzeczpospolita".

По информации издания, попытка взлома была осуществлена в декабре минувшего года. Тогда несколько сотрудников ведомства получили электронные письма на тему якобы сделанного генсеком НАТО заявления по итогам заседания Совета Россия-НАТО. К сообщениям был прикреплен файл с трояном, предназначенным для хищения данных.

 Как пояснил представитель компании Prevenity (занимается обеспечением кибербезопасности польских госучреждений) Мариуш Бурдах (Mariusz Burdach), в ходе атаки хакеры эксплуатировали уязвимость, недавно выявленную в Adobe Flash Player.

 Обнаружить атаку оказалось довольно сложно, поскольку при ее проведении использовался сервер Министерства иностранных дел одной из стран Латинской Америки. Удалось ли хакерам похитить какую-либо информацию, не уточняется.

 Ни в Prevenity, ни в МИД Польши не сомневаются, что к инциденту причастна хакерская группировка APT28, также известная как Sofacy и Fancy Bear, подозреваемая во взломе сетей Национального комитета Демократической парии США и Всемирного антидопингового агентства в 2016 году.

Securitylab

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