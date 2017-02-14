Эксперт прогнозирует рост числа спонсируемых государствами киберпреступлений

14.02.2017







Киберпреступления, осуществляемые при поддержке правительств, а также атаки, совершаемые правительственными кибершпионами на "стороне" ради получения финансовой выгоды, станут одними из основных угроз, с которыми столкнутся компании и правительства в последующие 3 - 5 лет. Данную точку зрения высказал бывший помощник генпрокурора по вопросам национальной безопасности в Министерстве юстиции США Джон Карлин (John Carlin).

"Смешение криминала и национальной безопасности, будь то террористы или государственные агенты, действующие под видом киберпреступников, или государственные агенты, использующие киберпреступные группы как способ дистанциирования, мне кажется, это растущий тренд, который продолжит развиваться в последующие 3 - 5 лет", - приводит издание Networkworld мнение Карлина.

По его словам, за простым с виду киберпреступлением может скрываться акт шпионажа или терроризма. В качестве примера Карлин привел дело Ардита Феризи (Ardit Ferizi), похитившего базу данных с персональной информацией у одного из американских хостинг-провайдеров и потребовавшего сумму в размере $500 в биткойнах за неразглашение сведений. Как выяснилось, Ардизи действовал в сотрудничестве с известным кибертеррористом Джунаидом Хуссейном (Junaid Hussein) и его задачей было предоставить сообщнику список лиц, работающих в госструктурах. По всей видимости, требование выкупа являлось попыткой Ардизи немного заработать "на стороне".

Сфера Интернета вещей представляет совершенно иной вид угрозы, отметил Карлин. Проблема безопасности IoT-устройств стоит достаточно остро, о чем свидетельствует серия масштабных DDoS-атак, осуществленных в прошлом году. По его словам, в вопросе обеспечения безопасности уже наблюдается прогресс. К примеру, многие автопроизводители начали привлекать экспертов по кибербезопасности для работы над созданием автомобилей, а Министерство юстиции США начало проводить работу по информированию производителей об угрозах.

Securitylab

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