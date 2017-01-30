 
Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Новости проекта

Отраслевые новости

Угрозы

Преступления

Наказания

Партнеры

Журнал "Information Security"

Каталог "IT-Security"

Рекламодателям

Сотрудничество

Материалы

Форум

ITSec Weekly

Календарь

Публикации

Подписка

Контакты

Ссылки

Партнеры

Мероприятия

 
    Сербское информагентство взломали косовские хакеры

Сербское информагентство взломали косовские хакеры


30.01.2017

Сербское информагентство взломали косовские хакеры

Косово-албанские хакеры дважды за день взломали сайт сербского государственного информагентства Танюг. Как передает РИА "Новости", доступ к порталу не восстановлен до сих пор.

 Первая кибератака произошла утром. На главной странице сербского информагентства появился флаг Освободительной армии Косово (ОАК) с надписью — "Косово это Албания". Хакеры оставили также собственную подпись rootx_kosovo.

 Сотрудники информагентства восстановили работу сайта и даже опубликовали новость о произошедшем, однако через некоторое время официальная страница Танюг была взломана снова. На этот раз хакеры также предложили следить за их деятельностью в Twitter.

Лениздат

Добавить комментарий

Автор:
Компания:
E-mail:
Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да
нет
Текст сообщения:
Введите код:









Реклама на сайте

ПОИСК

СВЕЖИЙ НОМЕР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Подписка на новости сайта
Введите ваш e-mail

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru

Яндекс цитирования

Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Бесплатная подписка | Форум | Контакты | Ссылки | О чем этот сайт

Copyright © 2003-2013, ООО "Гротек"
Использование материалов сайта возможно при указании активной гиперссылки на главную страницу этого сайта. Ссылка должна выглядеть так: Itsec.Ru.