Сербское информагентство взломали косовские хакеры

30.01.2017







Косово-албанские хакеры дважды за день взломали сайт сербского государственного информагентства Танюг. Как передает РИА "Новости", доступ к порталу не восстановлен до сих пор.

Первая кибератака произошла утром. На главной странице сербского информагентства появился флаг Освободительной армии Косово (ОАК) с надписью — "Косово это Албания". Хакеры оставили также собственную подпись rootx_kosovo.

Сотрудники информагентства восстановили работу сайта и даже опубликовали новость о произошедшем, однако через некоторое время официальная страница Танюг была взломана снова. На этот раз хакеры также предложили следить за их деятельностью в Twitter.

Лениздат

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