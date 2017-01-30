Роскомнадзор заблокирует десятки сайтов, нелегально загрузивших "Притяжение" Бондарчука

30.01.2017







Роскомнадзор заблокирует более 30 сайтов, нелегально выложивших фильм Федора Бондарчука "Притяжение", который вышел в российский прокат 26 января. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Всего, поясняют в Роскомнадзоре, меры принимаются в отношении 231 ресурса, незаконно распространяющего копии "Притяжения" в интернете.

"Мосгорсуд принял предварительные обеспечительные меры защиты исключительных прав ООО „Арт Пикчерс Студия" в отношении фильма „Притяжение" накануне старта кинопроката, 18 января 2017 года", — сказано в сообщении.

Как поясняет РКН, в рамках исполнения "антипиратского" закона сайты, нелегально распространяющие фильм "Притяжение", получают уведомление о необходимости удалить противоправный контент.

"На сегодняшний день в результате принятых мер 148 ресурсов удалили нелегальное видео после получения уведомления. Тридцать один недобросовестный ресурс блокируется, так как администрация этих сайтов не удалила пиратский контент в установленный законом срок. По 52 ресурсам ожидается ликвидация пиратского контента (срок блокировки — 31 января)", — отмечает РКН.

Как отмечает ведомство, в основном в Сети распространяются экранные копии фильма низкого качества. Средняя скорость, с которой администрации сайтов исполняют уведомления Роскомнадзора, — 2,5 часа.

Напомним, "антипиратский" закон был принят Госдумой в июне 2013 года. Он предполагает, что сайты с пиратским контентом могут быть заблокированы решением суда по требованию правообладателя в случае нарушения авторских прав. Первоначально закон касался лишь фильмов, но 1 мая 2015 года был распространен на музыку, книги и софт. Мосгорсуд — инстанция, где правообладатели могут потребовать удаления пиратского контента, а при необходимости — и блокировки ресурса.

Лениздат

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