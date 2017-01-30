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    Роскомнадзор заблокирует десятки сайтов, нелегально загрузивших "Притяжение" Бондарчука

Роскомнадзор заблокирует десятки сайтов, нелегально загрузивших "Притяжение" Бондарчука


30.01.2017

Роскомнадзор заблокирует десятки сайтов, нелегально загрузивших "Притяжение" Бондарчука

Роскомнадзор заблокирует более 30 сайтов, нелегально выложивших фильм Федора Бондарчука "Притяжение", который вышел в российский прокат 26 января. Об этом сообщается на сайте ведомства.

 Всего, поясняют в Роскомнадзоре, меры принимаются в отношении 231 ресурса, незаконно распространяющего копии "Притяжения" в интернете.

 "Мосгорсуд принял предварительные обеспечительные меры защиты исключительных прав ООО „Арт Пикчерс Студия" в отношении фильма „Притяжение" накануне старта кинопроката, 18 января 2017 года", — сказано в сообщении.

 Как поясняет РКН, в рамках исполнения "антипиратского" закона сайты, нелегально распространяющие фильм "Притяжение", получают уведомление о необходимости удалить противоправный контент.

 "На сегодняшний день в результате принятых мер 148 ресурсов удалили нелегальное видео после получения уведомления. Тридцать один недобросовестный ресурс блокируется, так как администрация этих сайтов не удалила пиратский контент в установленный законом срок. По 52 ресурсам ожидается ликвидация пиратского контента (срок блокировки — 31 января)", — отмечает РКН.

 Как отмечает ведомство, в основном в Сети распространяются экранные копии фильма низкого качества. Средняя скорость, с которой администрации сайтов исполняют уведомления Роскомнадзора, — 2,5 часа.

 Напомним, "антипиратский" закон был принят Госдумой в июне 2013 года. Он предполагает, что сайты с пиратским контентом могут быть заблокированы решением суда по требованию правообладателя в случае нарушения авторских прав. Первоначально закон касался лишь фильмов, но 1 мая 2015 года был распространен на музыку, книги и софт. Мосгорсуд — инстанция, где правообладатели могут потребовать удаления пиратского контента, а при необходимости — и блокировки ресурса.

 

Лениздат

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