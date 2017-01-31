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    В Казахстане зафиксированы взломы 21 сайта госорганов

В Казахстане зафиксированы взломы 21 сайта госорганов


31.01.2017

В Казахстане зафиксированы взломы 21 сайта госорганов

В минувшие выходные в Казахстане был взломан 21 интернет-ресурс местных исполнительных и представительных органов, а также подведомственных организаций центральных органов. Об этом сообщило Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан. Как отмечается, большинство сайтов расположены на одном сервере и имеют одинаковые уязвимости.

По данным специалистов Центра анализа и расследования кибератак (ЦАРКА), в результате взломов был осуществлен дефейс сайтов, в том числе порталов местных государственных органов Северо-казахстанской области, государственных и бюджетных учреждений Восточно-казахстанской, Алматинской областей, других организаций (Департамент природных ресурсов ВКО, сайт маслихата г. Алматы, "Казгипроводхоз", Казахский драматический театр и пр.).

 В качестве основной причины, по которой кибератака стала возможна, специалисты называют пренебрежение владельцев ресурсов обеспечением надлежащей защиты применяемых CMS, а также использование устаревших и нелицензионных версий систем управления контентом.

Securitylab

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