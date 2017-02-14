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    LinkedIn может вернуться в Россию

LinkedIn может вернуться в Россию


14.02.2017

LinkedIn может вернуться в Россию

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров не исключает возможность возвращения соцсети LinkedIn после того, как компания перейдет в собственность корпорации Microsoft. Об этом глава надзорной службы рассказал в интервью изданию "Аргументы и Факты".

 Напомним, в октябре 2016 года Роскомнадзор потребовал заблокировать доступ к крупнейшей деловой соцсети LinkedIn на территории России в связи с нарушением требований закона "О персональных данных". В ноябре того же года Московский городской суд признал законной блокировку ресурса по иску Роскомнадзора.

 Как отметил Жаров, ведомство связывалось с представителями LinkedIn за рубежом, однако те ответили, что "живут по законам той страны, где находятся". По мнению главы Роскомнадзора, в данной ситуации сыграла роль "безответственность и безалаберность" конкретного менеджера, который вел переговоры с ведомством, а также тот факт, что компания находится в процессе продажи. Сделка с Microsoft будет закрыта через два месяца и новые владельцы LinkedIn, возможно, рассмотрят вопрос о возвращении в Россию, считает Жаров.

Securitylab

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