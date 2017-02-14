Похитивший у банков $55 млн турецкий хакер приговорен к 8 годам тюрьмы

14.02.2017







Суд Нью-Йорка приговорил турецкого хакера Эркана Финдикоглу (Ercan Findikoglu) к 8 годам лишения свободы и обязал возместить причиненный им ущерб на сумму в $55 млн. Финдикоглу, известному в киберпреступных кругах как Segate, Oreon и Predator, грозило наказание в виде 58 лет тюремного заключения за управление преступной группировкой. В 2011-2013 годах возглавляемая хакером организация принесла банкам по всему миру огромные материальные убытки.

Злоумышленники взламывали системы компаний, занимающихся обработкой платежей, похищали данные банковских карт и устраняли с этих карт кредитный лимит. Далее хакеры наносили похищенную информацию на магнитные полосы чистых карт, создавая "клоны" настоящих. Похитив PIN-коды, они обналичивали средства с поддельных карт в банкоматах по всему миру.

В общей сложности группировка провела три кампании. В результате первой злоумышленникам удалось похитить $10 млн, а вторая принесла им $5 млн. Третья кампания оказалась самой успешной – хакеры "заработали" $40 млн, проведя 36 тыс. транзакций с помощью банкоматов в 24 странах.

Правоохранители арестовали Финдикоглу в Германии в 2013 году, а два года спустя преступник был экстрадирован в США. Отсидев 8 лет в американской тюрьме, хакер отправится на родину в Турцию, где приговорен к еще 20 годам лишения свободы за мошенничество с кредитными картами.

Securitylab

Добавить комментарий