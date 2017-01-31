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    Количество утечек персональных данных увеличилось в три раза в 2016 году

Количество утечек персональных данных увеличилось в три раза в 2016 году


31.01.2017

Количество утечек персональных данных увеличилось в три раза в 2016 году

В Москве проходит форум "Код безопасности", передает Rambler news service. Количество утечек персональных данных в 2016 году выросло в три раза по сравнению с предыдущим годом, рассказала на мероприятии глава InfoWatch Наталья Касперская.

По словам предпринимателя, 3,1 млрд записей было потеряно в прошлом году из-за утечек персональных данных. Число утечек, которые компании удалось собрать, увеличилось незначительно. Количество "мегаутечек", когда теряется более 10 млн записей, в прошлом году составило 44 случая против 21-го в 2015 году.

 Воровать огромные базы данных для их последующей монетизации стало популярнее. Касперская отметила, что все больше потерь данных происходит в результате внешних атак.

Сomputerworld

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