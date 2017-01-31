Объем зашифрованного трафика в Сети превысил объем незашифрованного

31.01.2017







По данным компании Mozilla, объем зашифрованного трафика в интернете наконец-то превысил объем незашифрованного. Сейчас вероятность увидеть возле адреса сайта в адресной строке значок в виде зеленого замочка гораздо выше, чем раньше. Этот замочек означает, что подключение осуществляется по защищенному протоколу HTTPS, а не по HTTP, предающему данные в открытом виде. По состоянию на 29 января 2017 года на долю HTTPS-трафика пришлось 50,01764%.

Выводы Mozilla сделаны на основании средних показателей объема зашифрованного и незашифрованного трафика за две недели, и в ближайшие дни они еще могут колебаться. Тем не менее, сам факт того, что зашифрованному трафику удалось превысить по количеству незашифрованный, уже является значительным событием. "Значение этого переломного момента трудно переоценить", - цитирует издание Wired эксперта организации New America Росса Шульмана (Ross Schulman).

Безусловно, использование HTTPS вовсе не гарантирует стопроцентной анонимности в Сети. Тем не менее, если третьей стороне (провайдеру, спецслужбам и пр.) понадобиться узнать, что именно читает или публикует пользователь, ей придется изрядно попотеть. Отметим, ранее Google и Mozilla сообщили о намерении помечать сайты, где не используется HTTPS, как небезопасные, поэтому компании стали повсеместно переходить на HTTPS.

Securitylab

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