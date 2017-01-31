29% россиян согласны обменять личные данные на скидки и бонусы

31.01.2017







Россия вошла в топ-4 стран с самым большим числом пользователей, готовых делиться своими персональными данными в обмен на скидки и бонусы. Таковы итоги исследования, проведенного компанией GfK.

Летом 2016 года GfK опросила 22 тыс. респондентов в 17 странах мира, в том числе в России, Китае, Великобритании и США. В ходе опроса участникам предлагалось указать, насколько они согласны или несогласны с утверждением "Я готов поделиться своими персональными данными в обмен на преимущества и льготы". Как выяснилось, 27% интернет-пользователей готовы предоставить персональные данные в обмен на преимущества. Лишь 19% опрошенных отказались делиться личной информацией.

Лидером по числу пользователей, согласных предоставить свои данные в обмен на льготы, стал Китай (38%). Второе место в списке заняла Мексика (30%), на третьем разместилась Россия (29%), замыкает четверку стран Италия с показателем 28%.

Наибольшее количество несогласных получать преимущества в обмен на персональную информацию оказалось в Германии (40%), Франции (37%), Бразилии (34%), Канаде (31%) и Нидерландах (30%).

Securitylab

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