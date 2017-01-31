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    Twitter будет активнее блокировать высказывания

Twitter будет активнее блокировать высказывания


31.01.2017

Twitter будет активнее блокировать высказывания

Сервис микроблогов Twitter запустит новые инструменты для борьбы с домогательствами и агрессивными высказываниями. Новые механизмы будут запущены в работу уже на текущей неделе.

 "Мы услышали вас. Мы двигались недостаточно быстро в прошлом году. Сейчас мы думаем о прогрессе, измеряемом в днях и часах, а не в неделях и месяцах", — передает "Газета.Ру" слова вице-президента компании Эда Хо.

 Как отметил Хо, первичная задача компании — "сделать Twitter более безопасным местом".

 По словам вице-президента Twitter, на этой неделе будут внесены механизмы для блокировки агрессивных аккаунтов и предотвращения создания новых профилей. Будет предпринят ряд других изменений, как заметных, так и менее публичных.

Лениздат

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