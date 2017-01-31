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    Хакеры взломали почту главы чешского МИД

Хакеры взломали почту главы чешского МИД


31.01.2017

Хакеры взломали почту главы чешского МИД

Неизвестные хакеры взломали почту главы чешского МИД Лубомира Заоралека и его заместителей. Киберпреступники похитили тысячи учетных записей пользователей, включая тайную информацию.

 "Почтовые адреса МИД атаковали неизвестные хакеры. Нападение продолжалось несколько месяцев, хакеры стягивали данные из почты министра Лубомира Зaоралека и его заместителей. Это самый крупный скандал в сфере безопасности за последние годы", — цитирует РИА "Новости" материал пражского портала Neovlivni.

Сообщается, что порталу предоставил информацию осведомленный источник в спецслужбах.

 "Речь идет о тысячах данных, которые были постепенно стянуты со страниц министра и его заместителей. Включая тайные сведения", — сообщил изданию заслуживающий доверия источник, располагающий информацией о данном инциденте.

 Полученные хакерами данные касались и союзников Чехии.

 "Мы занимаемся расследованием данного происшествия, в данный момент изучаем масштаб нападения. Но пока у нас нет информации о том, что под угрозой находится секретная информация", — уточнила представитель МИД страны Михаэла Лагронова.

Лениздат

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