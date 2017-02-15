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    Влиятельные эксперты дадут прогнозы на 2017 год в журнале "Системы безопасности" № 1/2017

Влиятельные эксперты дадут прогнозы на 2017 год в журнале "Системы безопасности" № 1/2017


15.02.2017

Влиятельные эксперты дадут прогнозы на 2017 год в журнале "Системы безопасности" № 1/2017

Спецпроект "Лучшие продукты 2017" в журнале "Системы безопасности" № 1/2017 открывают яркие эксперты, которые расскажут о трендах, повлияющих на производство и сбыт систем безопасности в 2017 году.

Для участия в спецпроекте действуют особые условия.

Обращайтесь к Наталье Матлаховой: +7 (495) 6470442, доб. 2223, matlahova@groteck.ru.

Факторы спроса, экономические результаты 2016, новшества нормотворчества, изменения в политике вендоров, конкурентную среду, новые запросы сейлс-партнеров, самые продаваемые технологии комментируют:

  • Мурат Алтуев, президент, ITV | AxxonSoft

  • Алексей Майоров, директор по продажам в России, Axis Communications

  • Игорь Лянд, коммерческий директор, "БЕВАРД"

  • Игорь Олейник, генеральный директор, DSSL

  • Антон Скворцов, генеральный директор, "дормакаба Россия"

  • Александр Рыжов, технический директор, "СФИНКС"

  • Владимир Виноградский, главный инженер, "Спецавтоматика"

  • Евгений Гудов, директор, "ИВС-Сигналспецавтоматика"

Лучшие продукты 2017 представляют компании: Dahua, DSSL, Iron Logic, PERCo, Аргус-Спектр, АРМО-Системы, БЕВАРД, Болид, Прикладная радиофизика.

Компания "Гротек" приглашает производителей и поставщиков ТСБ к участию в спецпроекте по специальной цене. Журнал "Системы безопасности" № 1/2017 выходит к выставке MIPS2017. Обращайтесь к Наталье Матлаховой: +7 (495) 6470442, доб. 2223, matlahova@groteck.ru.

Журнал "Системы безопасности"
Периодическое издание № 1 на российском рынке безопасности. С 1993 года устанавливает коммуникации. Формирует репутацию. Обеспечивает профессиональной и проверенной информацией. Читайте журнал "Системы безопасности" № 6/2016 онлайн!

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