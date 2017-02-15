Влиятельные эксперты дадут прогнозы на 2017 год в журнале "Системы безопасности" № 1/2017

15.02.2017







Спецпроект "Лучшие продукты 2017" в журнале "Системы безопасности" № 1/2017 открывают яркие эксперты, которые расскажут о трендах, повлияющих на производство и сбыт систем безопасности в 2017 году.

Для участия в спецпроекте действуют особые условия. Обращайтесь к Наталье Матлаховой: +7 (495) 6470442, доб. 2223, matlahova@groteck.ru.

Факторы спроса, экономические результаты 2016, новшества нормотворчества, изменения в политике вендоров, конкурентную среду, новые запросы сейлс-партнеров, самые продаваемые технологии комментируют:

Мурат Алтуев, президент, ITV | AxxonSoft

Алексей Майоров, директор по продажам в России, Axis Communications

Игорь Лянд, коммерческий директор, "БЕВАРД"

Игорь Олейник, генеральный директор, DSSL

Антон Скворцов, генеральный директор, "дормакаба Россия"

Александр Рыжов, технический директор, "СФИНКС"

Владимир Виноградский, главный инженер, "Спецавтоматика"

Евгений Гудов, директор, "ИВС-Сигналспецавтоматика"

Лучшие продукты 2017 представляют компании: Dahua, DSSL, Iron Logic, PERCo, Аргус-Спектр, АРМО-Системы, БЕВАРД, Болид, Прикладная радиофизика.

Компания "Гротек" приглашает производителей и поставщиков ТСБ к участию в спецпроекте по специальной цене. Журнал "Системы безопасности" № 1/2017 выходит к выставке MIPS2017. Обращайтесь к Наталье Матлаховой: +7 (495) 6470442, доб. 2223, matlahova@groteck.ru.

Журнал "Системы безопасности"

Периодическое издание № 1 на российском рынке безопасности. С 1993 года устанавливает коммуникации. Формирует репутацию. Обеспечивает профессиональной и проверенной информацией. Читайте журнал "Системы безопасности" № 6/2016 онлайн!

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