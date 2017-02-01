WikiLeaks опубликовал документы по двум кандидатам в президенты Франции

01.02.2017







Ресурс WikiLeaks опубликовал около 4,8 тыс. документов по Франсуа Фийону и Марин Ле Пен, они оба баллотируются на должность президента Франции. Сообщения были опубликованы на странице организации в Twitter.

Архив документов по Франсуа Фийону насчитывает 3630 различных файлов, в то время как количество материалов, имеющих отношение к Ле Пен, составляет 1138.

Оба политика в последнее время оказались замешаны в скандалах, связанных с фиктивными выплатами. Газета Le Canard enchaine опубликовала журналистское расследование, в котором утверждала, что Пенелопа Фийон на протяжении нескольких лет числилась в качестве помощника при Франсуа Фийоне в Национальном собрании и получала положенное жалованье, но при этом "не выполняла никаких конкретных обязанностей". По информации издания, за это время ей было выплачено до €900 тыс.

Франсуа Фийон стал победителем по результатам праймериз республиканцев. Мари Ле Пен должна составить ему конкуренцию в первом туре президентских выборов, однако, согласно данным опросов, во второй тур ей пройти не удастся.

Напомним, WikiLeaks во время предвыборной кампании в США летом и осенью 2016 года опубликовал серию документов, полученных в результате взлома серверов Демократической партии. Американские спецслужбы в начале января обвинили его в работе на Россию, которая, по их данным, пыталась повлиять на выборы в США и помочь кандидату от республиканцев Дональду Трампу победить.

Журдом

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