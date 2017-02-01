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    Минкомсвязи готовит поправки в "закон Яровой"

Минкомсвязи готовит поправки в "закон Яровой"


01.02.2017

Минкомсвязи готовит поправки в "закон Яровой"

Минкомсвязи скорректирует антитеррористический пакет Ирины Яровой и Виктора Озерова через законопроект: подзаконных актов для этого оказалось недостаточно, пишет  газета "Ведомости".

По словам министра связи Николая Никифорова, ведомство подготовит поправки в резонансный "закон Яровой". "На основании официальной позиции с ФСБ мы уже планируем готовить те или иные предложения. Потому что пока мы не видим возможности, как это сделать на уровне подзаконных актов", – пояснил он.

Документ может быть готов через одну-две недели, к его разработке подключат участников рынка.

Согласно требованиям "закона Яровой", с 1 июля 2018 года операторы связи обязаны хранить сведения о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации и текстовых сообщений, изображений, звуков и видео в течение трех лет. Для интернет-компаний срок хранения информации составляет один год. Исполнение этих требований потребует от отрасли крупных вложений в инфраструктуру, по разным оценкам – от 100 до 400 млрд рублей.

В начале января 2017 года замминистра связи Алексей Волин сообщил, что в ходе переговоров с участниками рынка и силовыми ведомствами было достигнуто понимание того, что хранимые объемы информации могут быть сокращены "примерно в 10 раз". Сделать это можно за счет избыточной информации, к которой Волин отнес интернет-медиа, ip-tv, торренты и другие "тяжелые" ресурсы.

Отдельные поправки могут потребоваться, если отрасль сочтет, что выгоднее хранить данные не порознь, а у единого оператора, и предоставит "технико-экономическое обоснование", также уточнил Никифоров.

В конце 2016 года ФСБ написала крупнейшим операторам о необходимости запланировать расходы на исполнение "закона Яровой".

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