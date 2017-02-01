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    Сотрудник ФРС использовал сервер Центробанка США для майнинга биткойнов

Сотрудник ФРС использовал сервер Центробанка США для майнинга биткойнов


01.02.2017

Сотрудник ФРС использовал сервер Центробанка США для майнинга биткойнов

Бывший сотрудник Федерального резервного банка США приговорен к 12 месяцам условного заключения и должен выплатить штраф в размере $5тыс. за установку на сервере банка постороннего программного обеспечения.

Согласно уведомлению управления главного инспектора Федерального резервного банка, Николас Бертауме (Nicholas Berthaume) занимал должность аналитика по коммуникациям в совете управляющих Федеральной резервной системы США (ФРС). Бертауме установил на сервере финорганизации ПО, предназначенное для майнинга биткойнов, а также изменил политики безопасности с тем, чтобы иметь удаленный доступ к серверу из своего дома.

 Когда правда раскрылась, аналитик попытался скрыть следы преступления, удалив ПО с сервера. Тем не менее, в итоге Бертауме был вынужден признать вину и покинуть занимаемую должность. Действия бывшего сотрудника не привели к какой-либо утечке информации Федеральной резервной системы. Как сообщается в уведомлении управления главного инспектора, после инцидента были усилены меры по обеспечению кибербезопасности.

Securitylab

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