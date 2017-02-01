Сотрудник ФРС использовал сервер Центробанка США для майнинга биткойнов

01.02.2017







Бывший сотрудник Федерального резервного банка США приговорен к 12 месяцам условного заключения и должен выплатить штраф в размере $5тыс. за установку на сервере банка постороннего программного обеспечения.

Согласно уведомлению управления главного инспектора Федерального резервного банка, Николас Бертауме (Nicholas Berthaume) занимал должность аналитика по коммуникациям в совете управляющих Федеральной резервной системы США (ФРС). Бертауме установил на сервере финорганизации ПО, предназначенное для майнинга биткойнов, а также изменил политики безопасности с тем, чтобы иметь удаленный доступ к серверу из своего дома.

Когда правда раскрылась, аналитик попытался скрыть следы преступления, удалив ПО с сервера. Тем не менее, в итоге Бертауме был вынужден признать вину и покинуть занимаемую должность. Действия бывшего сотрудника не привели к какой-либо утечке информации Федеральной резервной системы. Как сообщается в уведомлении управления главного инспектора, после инцидента были усилены меры по обеспечению кибербезопасности.

Securitylab

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