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    Ярославские мошенники при помощи Pokemon GO крадут деньги с банковских карт

Ярославские мошенники при помощи Pokemon GO крадут деньги с банковских карт


01.02.2017

Ярославские мошенники при помощи Pokemon GO крадут деньги с банковских карт

Ярославскую область захлестнула волна преступлений, связанных с хищением средств с банковских карт. В частности, злоумышленники воспользовались популярностью игры Pokemon GO и под видом приложения начали распространять вредоносное ПО, перехватывающее SMS-уведомления от банка и коды транзакций. Данная информация была озвучена на посвященной борьбе с киберпреступностью пресс-конференции, проведенной начальником отдела "К" УМВД РФ по Ярославской области Денисом Дуровым и замуправляющего отделением по Ярославской области ГУ Центрального банка РФ по ЦФО Евгением Ефремовым.

По словам Дурова, в 2016 году в Ярославской области было возбуждено 200 уголовных дел по статье "Мошенничество" и 92 уголовных дела по фактам хищения средств с банковских карт.

 Дуров выделили три метода кражи денег: использование различных технических средств, которые устанавливаются на банкоматы, фишинг-атаки и хищение средств с помощью вредоносного ПО.

Securitylab

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