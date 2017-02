Ярославские мошенники при помощи Pokemon GO крадут деньги с банковских карт Tweet

Ярославскую область захлестнула волна преступлений, связанных с хищением средств с банковских карт. В частности, злоумышленники воспользовались популярностью игры Pokemon GO и под видом приложения начали распространять вредоносное ПО, перехватывающее SMS-уведомления от банка и коды транзакций. Данная информация была озвучена на посвященной борьбе с киберпреступностью пресс-конференции, проведенной начальником отдела "К" УМВД РФ по Ярославской области Денисом Дуровым и замуправляющего отделением по Ярославской области ГУ Центрального банка РФ по ЦФО Евгением Ефремовым. По словам Дурова, в 2016 году в Ярославской области было возбуждено 200 уголовных дел по статье "Мошенничество" и 92 уголовных дела по фактам хищения средств с банковских карт. Дуров выделили три метода кражи денег: использование различных технических средств, которые устанавливаются на банкоматы, фишинг-атаки и хищение средств с помощью вредоносного ПО.

