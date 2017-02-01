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    В США будут проверять соцсети заявителей на визы

В США будут проверять соцсети заявителей на визы


01.02.2017

В США будут проверять соцсети заявителей на визы

В США визовые офицеры при рассмотрении заявок на въезд в страну будут проверять страницы заявителей в социальных сетях. Как сообщает РИА "Новости", об этом на пресс-конференции заявил министр внутренней безопасности США Джон Келли.

 "Проверка социальных сетей будет использоваться при обработке заявок на визы", — сказал он.

 Напомним, ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что американские власти могут обязать иностранцев, въезжающих в страну, сообщать о том, какие сайты и соцсети они посещают, и предоставлять свои мобильные данные.

 Добавим, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал указ об ужесточении контроля за миграцией и приостановке размещения беженцев в стране на 120 дней. В течение указанного срока госсекретарь США и глава министерства национальной безопасности должны будут определить, нужно ли вводить дополнительные процедуры для гарантии того, что находящиеся в стране беженцы не угрожают интересам и нацбезопасности страны.

Лениздат

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