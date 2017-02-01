Positive Technologies: взломщики пытаются влиять на результаты ЕГЭ

01.02.2017





Исследование Positive Technologies показывает, что наибольшее среднее количество атак в день (около 3500 шт.) было зафиксировано в государственных учреждениях. Интернет-магазины занимают второе место (регистрировалось приблизительно 2200 атак). В финансовой сфере наблюдалось до 1400 атак ежедневно.

Шестое место рейтинга заняла сфера образования с 123 атаками в день, говорится в исследовании. При этом на информационно-аналитический центр, обрабатывающий результаты государственных экзаменов, нападений совершалось значительно больше – от 20 000. Руководитель отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Евгений Гнедин считает, что целью злоумышленников с большой долей вероятности был доступ к экзаменационным материалам и результатам испытаний.

Самыми распространенными оказались атаки с использованием инструментальных средств сканирования на наличие уязвимостей. Ученики, обладающие базовыми знаниями о способах обходы защиты ИТ-систем, могли использовать общедоступное ПО для проведения сканирований, делают вывод специалисты. Этим они объясняют и тот факт, что большая часть атак данного типа исходила со стороны США: взломщики использовали прокси-серверы, расположенные в этой стране.

Исследователи предположили, что учащиеся хотели изменить полученные за экзамен баллы или достать экзаменационные материалы для последующего нелегального распространения.

Сomputerworld



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