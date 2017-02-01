В Испании арестован подозреваемый во взломе Hacking Team

01.02.2017







Сотрудники Национальной полиции Испании арестовали в городе Саламанка хакера, подозреваемого в кибератаках на британскую и итальянскую компании. По мнению правоохранителей, арестованный является тем самым Финеасом Фишером (Phineas Fisher), взломавшим Gamma Group и Hacking Team – разработчиков и продавцов программного обеспечения для слежки за пользователями. Финеас Фишер не является настоящим именем, хакер назвался так в честь шпионского ПО FinFisher производства Hacking Team.

Как сообщает испанское издание ARA, в настоящее время полиция разыскивает в окрестностях Барселоны других подозреваемых, предположительно помогавших Фишеру в осуществлении кибератак.

Финеас Фишер был объявлен в розыск в Испании после взлома каталонской полиции Sindicat De Mossos d-Esquadra в мае 2016 года. Инцидент привлек большое внимание общественности, поскольку хакер снял на видео всю атаку целиком (от получения доступа и до похищения данных с последующей публикацией) и выложил его в интернете на всеобщее обозрение. В 39-минутном ролике также был продемонстрирован взлом учетной записи Sindicat De Mossos d-Esquadra в Twitter.

Спустя несколько часов после ареста предполагаемого хакера сотрудники издания Motherboard получили электронное письмо, отправленное с почтового ящика Фишера. В нем утверждалось, что полиция арестовала не того человека.

"Думаю, Mossos арестовала людей, просто ретвитнувших ссылку на их персональную информацию, или активистов/анархистов, притворяющихся, будто они что-то делают", - говорится в письме

Securitylab

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