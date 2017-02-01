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    В сети распространяется поддельный набор шрифтов для Chrome

В сети распространяется поддельный набор шрифтов для Chrome


01.02.2017

В сети распространяется поддельный набор шрифтов для Chrome

Злоумышленники взяли на вооружение новый способ распространения вымогательского ПО Spora, используя бреши на web-сайтах. Согласно исследования аналитика Palo Alto Networks Брэда Дункана (Brad Duncan), вирусописатели взламывают легитимные web-сайты и предлагают пользователям установить обновление для набора шрифтов к браузеру Google Chrome.

Внедряемый на страницу вредоносный код искажает содержимое сайтов, мотивируя пользователя установить обновление:

Если пользователь соглашается скачать и установить "обновление" - файл под названием Update.exe, на систему жертвы будет установлено вымогательское ПО Spora и начнется процесс шифрования файлов. В настоящий момент не существует способа расшифровать данные без уплаты выкупа.

 С полным исследованием можно ознакомиться здесь.

Securitylab

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