 
Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Новости проекта

Отраслевые новости

Угрозы

Преступления

Наказания

Партнеры

Журнал "Information Security"

Каталог "IT-Security"

Рекламодателям

Сотрудничество

Материалы

Форум

ITSec Weekly

Календарь

Публикации

Подписка

Контакты

Ссылки

Партнеры

Мероприятия

 
    Сайт Макрона атакуют хакеры с Украины

Сайт Макрона атакуют хакеры с Украины


16.02.2017

Сайт Макрона атакуют хакеры с Украины

Россия активно распространяет фейковые новости в социальных сетях о кандидате в президенты Франции Эммануэле Макроне. Как передает RNS, об этом в интервью французскому изданию Le Monde заявил глава IT-службы политического движения Макрона "Вперед!" Мунир Махжуби.

 "У нас есть сомнения насчет того, откуда мы подвергаемся кибератакам, но мы не сомневаемся, что Россия активна в плане распространения „фейковых" новостей и в соцсетях… Например, мы видим огромное число ботов в соцсетях. Очевидно, что за аккаунтом, с которого ежедневно выкладывается 100?200 статей и иногда делается комментарий, не может стоять живой человек", — пояснил Махжуби.

 Он отметил, что за месяц хакеры атаковали сайт движения Макрона 4 тысячи раз и половина атак велась с территории Украины. "Это нестабильная страна с крайне высоким уровнем технической грамотности: там есть высококвалифицированные специалисты и проблемы с политической стабильностью. Многие страны этим пользуются", — заметил глава IT-службы французского кандидата.

Лениздат

Добавить комментарий

Автор:
Компания:
E-mail:
Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да
нет
Текст сообщения:
Введите код:









Реклама на сайте

ПОИСК

СВЕЖИЙ НОМЕР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Подписка на новости сайта
Введите ваш e-mail

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru

Яндекс цитирования

Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Бесплатная подписка | Форум | Контакты | Ссылки | О чем этот сайт

Copyright © 2003-2013, ООО "Гротек"
Использование материалов сайта возможно при указании активной гиперссылки на главную страницу этого сайта. Ссылка должна выглядеть так: Itsec.Ru.