Сайт Макрона атакуют хакеры с Украины

16.02.2017







Россия активно распространяет фейковые новости в социальных сетях о кандидате в президенты Франции Эммануэле Макроне. Как передает RNS, об этом в интервью французскому изданию Le Monde заявил глава IT-службы политического движения Макрона "Вперед!" Мунир Махжуби.

"У нас есть сомнения насчет того, откуда мы подвергаемся кибератакам, но мы не сомневаемся, что Россия активна в плане распространения „фейковых" новостей и в соцсетях… Например, мы видим огромное число ботов в соцсетях. Очевидно, что за аккаунтом, с которого ежедневно выкладывается 100?200 статей и иногда делается комментарий, не может стоять живой человек", — пояснил Махжуби.

Он отметил, что за месяц хакеры атаковали сайт движения Макрона 4 тысячи раз и половина атак велась с территории Украины. "Это нестабильная страна с крайне высоким уровнем технической грамотности: там есть высококвалифицированные специалисты и проблемы с политической стабильностью. Многие страны этим пользуются", — заметил глава IT-службы французского кандидата.

Лениздат

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