Исследование: инсайдеры добровольно продают корпоративную информацию в даркнете

02.02.2017







Сотрудники компаний продают конфиденциальную корпоративную информацию в даркнете. В некоторых случаях они даже сотрудничают с хакерами, добровольно заражая корпоративные сети вредоносным ПО. К такому выводу пришли исследователи из RedOwl и IntSights, которым удалось получить доступ на закрытую торговую площадку Kick Ass Marketplace.

Оплатив месячную подписку (стоимость составляет до 1 биткойна), любой желающий может получить доступ к представленной на Kick Ass Marketplace достоверной инсайдерской информации, а затем использовать ее, например, для игры на бирже. Как сообщает издание The Register, сайтом управляют семь администраторов. Трое из них являются хакерами, еще двое – торговыми аналитиками, исследующими рынок и проверяющими целостность информации перед ее публикацией. Каждый выставленный на продажу товар сопровождается рекомендацией, продавать или покупать акции.

Как сообщается в отчете RedOwl и IntSights, еженедельно на сайте Kick Ass Marketplace появляется в среднем пять инсайдерских отчетов. Торговая площадка приносит своим администраторам около $35,8 тыс. в неделю.

Еще один сайт, The Stock Insiders, пользуется услугами продавцов в торговых точках для обналичивания средств, похищенных в результате мошенничества с данными кредитных карт, и покупки дорогостоящих товаров. Ресурс также предлагает работу всем, кто согласен расплачиваться в магазинах похищенными банковскими картами под видом их законных владельцев.

Securitylab

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