Голоса на выборах в Нидерландах будут считать вручную из-за риска кибератак Tweet

Правительство Нидерландов намерено временно отказаться от обработки результатов парламентских выборов с помощью компьютерных систем во избежание хакерских атак. Об этом сообщило информагентство The Associated Press. Решение принято в связи с тем, что системы подсчета голосов устарели и, как считают власти, могут быть с легкостью взломаны. Правительство Нидерландов намерено временно отказаться от обработки результатов парламентских выборов с помощью компьютерных систем во избежание хакерских атак. Об этом сообщило информагентство The Associated Press. Решение принято в связи с тем, что системы подсчета голосов устарели и, как считают власти, могут быть с легкостью взломаны. "Нельзя допустить ни малейшей тени на результаты (выборов - ред.)", - подчеркнул глава МИД Нидерландов Рональд Пластерк (Ronald Plasterk) в обращении к парламенту. Таким образом, подсчет бюллетеней на избирательных участках будет осуществляться вручную. Как сообщили представители Избирательной комиссии Нидерландов, в настоящее время эксперты проводят проверку систем подсчета голосов на наличие уязвимостей. Выборы в парламент Нидерландов должны состояться 15 марта 2017 года. Напомним, ранее стало известно о кибератаке на компьютерные системы во время первого тура праймериз во Франции. В попытке взлома подозреваются иностранные хакеры. Securitylab Добавить комментарий Автор: Компания: E-mail: Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да

