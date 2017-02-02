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    Голоса на выборах в Нидерландах будут считать вручную из-за риска кибератак

Голоса на выборах в Нидерландах будут считать вручную из-за риска кибератак


02.02.2017

Голоса на выборах в Нидерландах будут считать вручную из-за риска кибератак

Правительство Нидерландов намерено временно отказаться от обработки результатов парламентских выборов с помощью компьютерных систем во избежание хакерских атак. Об этом сообщило информагентство The Associated Press. Решение принято в связи с тем, что системы подсчета голосов устарели и, как считают власти, могут быть с легкостью взломаны.

"Нельзя допустить ни малейшей тени на результаты (выборов - ред.)", - подчеркнул глава МИД Нидерландов Рональд Пластерк (Ronald Plasterk) в обращении к парламенту. Таким образом, подсчет бюллетеней на избирательных участках будет осуществляться вручную.

 Как сообщили представители Избирательной комиссии Нидерландов, в настоящее время эксперты проводят проверку систем подсчета голосов на наличие уязвимостей. Выборы в парламент Нидерландов должны состояться 15 марта 2017 года.

 Напомним, ранее стало известно о кибератаке на компьютерные системы во время первого тура праймериз во Франции. В попытке взлома подозреваются иностранные хакеры.

Securitylab

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