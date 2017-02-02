В Минкомсвязи ожидают увеличения числа регулирующих интернет законов

02.02.2017







Глава Минкомсвязи Николай Никифоров ожидает, что количество законов, регулирующих интернет-пространство в России, будет расти вместе с количеством пользователей. Как передает РИА "Новости", об этом он сказал в ходе заседания комиссии РСПП по связи и информационно-коммуникационным технологиям.

"Будет больше законов. Количество пользователей увеличивается, и законов будет еще больше", — сказал Никифоров.

При этом глава Минкомсвязи отметил, что ему неизвестно о разработке каких-либо конкретных законопроектов.

"Мне пока, к счастью, неизвестно ни об одном законопроекте в этой сфере в 2017 году. Просто это совершенно, мне кажется, такое ожидание, основанное на реалиях того, что происходит. Это связано с объективными причинами: смотрите, какой рост числа интернет-пользователей, регулярная аудитория интернета — 70% жителей страны. Это очень много, это огромное количество", — сказал министр.

Лениздат

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