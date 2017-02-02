СМИ: Дело "Шалтая-Болтая" не связано с делом сотрудников ЦИБ ФСБ

02.02.2017







Уголовное дело предполагаемого создателя хакерской группировки "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева не связано с делом о госизмене сотрудников ЦИБ ФСБ и "Лаборатории Касперского". Об этом РИА "Новости" стало известно из собственных источников. Собеседник агентства также сообщил, что Аникеев пошел на сделку со следствием.

"Аникеев активно сотрудничает со следствием, он пошел с органами на сделку. Его дело является самостоятельным и не имеет никакого отношения к арестованным по обвинению в госизмене сотрудникам Центра информационной безопасности ФСБ РФ", — сказал источник.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что топ-менеджер "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов, возглавляющий в компании отдел по расследованию киберпреступлений, тесно сотрудничающий с правоохранительными органами, был арестован в рамках дела о государственной измене. Одновременно по тому же делу арестован и руководитель одного из подразделений ЦИБ ФСБ Сергей Михайлов. Сообщалось, Михайлов мог быть связан с деятельностью группировки "Шалтай-Болтай".

Позже стало известно, что ФСБ объявила в розыск несколько участников хакерской группировки. Все они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного статьей 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к компьютерной информации"). По версии следствия, данные лица занимались обработкой похищенной переписки госслужащих, а потом выкладывали ее в публичный доступ в интернете.

Сообщалось также, что еще в октябре прошлого года был задержан предполагаемый создатель "Шалтая-Болтая" Владимир Аникеев, более известный под псевдонимом Льюис. 30 января Лефортовский суд Москвы продлил до марта арест Владимира Аникеева.

Группировка "Шалтай-Болтай" стала известна после публикации данных взломанных почт и телефонов известных политиков и общественных деятелей, в число которых вошли глава правительства Дмитрий Медведев, медиамагнат Арам Габрелянов, пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова и другие. Хакеры занимались также продажей украденной информации.

Лениздат

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