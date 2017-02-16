Самолеты стали летающими компьютерами, защитить которые от хакеров планирует Минтранс

16.02.2017







В России появится первый центр, который будет разрабатывать системы защиты гражданской авиации от киберугроз. Работу над его концепцией уже начал один из подведомственных институтов Минтранса, пишет "Российская газета" со ссылкой на заместителя руководителя Ространснадзора Владимира Чертока.

Международная организация гражданской авиации уже разработала рекомендации, как обеспечить кибербезопасность в небе. Эксперты выявили несколько уязвимостей самолетов. Первая — Интернет на борту. Многие авиакомпании предлагают пассажирам воспользоваться Wi-Fi, а в некоторых самолетах в спинку сидений даже встроены мониторы. Все это является частью информационно-развлекательной системы самолета. Эксперты настаивают на том, чтобы разорвать связь между развлекательными системами на борту и компьютером, который управляет полетом.

Вторая уязвимость — системы автоматического зависимого наблюдения, вещания. Эта технология позволяет пилотам в кабине самолета и авиадиспетчерам на наземном пункте "видеть" движение воздушных судов и получать аэронавигационную информацию. Она имеет ряд "дыр", например, из системы можно "стереть" самолет, его никто не будет видеть, что может создать угрозу столкновения. Либо, наоборот, можно сделать видимость в небе несуществующего самолета и таким образом отвлечь внимание диспетчеров и экипажи судов, которые летят по тому же маршруту. И поэтому, нужно шифровать информацию о полетах и переговоры пилотов с диспетчерами.

Кроме того, Россия на международном уровне предлагала создать сеть авиационного Интернета, с помощью которой самолеты в небе будут "общаться" друг с другом. Это поможет в поиске пропавших бортов через записи информации других самолетов или потока данных, которые они передавали в момент исчезновения судна в центр организации воздушного движения.

Сomputerworld

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