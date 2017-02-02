СМИ: "Ростех" предложил изменить "закон Яровой", чтобы участвовать в хранении данных

02.02.2017







Корпорация "Ростех" подготовила презентацию по собственной системе хранения данных в соответствии с "законом Яровой". Как утверждают "Ведомости", они ознакомились с презентацией, а ее подлинность подтвердили собственные источники.

По мнению авторов документа, создание системы хранения, необходимой операторам для исполнения закона, невозможно с использованием существующих технических средств. Они отмечают, что, в частности, существующее решение для хранения голоса основано на точечном региональном принципе и не может быть интегрировано до макрорегионального и федерального уровней. А решение для хранения данных использует специальный механизм хранения, рассчитанный на 12 часов: механизма хранения информации за более длительный срок еще нет.

"Ростех" предлагает собственное "унифицированное решение". О нем в презентации почти ничего не сказано, лишь что оно позволит "оптимизировать хранение тяжелого трафика". Корпорация считает возможной реализацию решений на базе "максимально локализованного IТ-оборудования".

При этом "Ростех" предложил доработать нормативно-правовые акты, регулирующие работу системы хранения. Так, в презентации отмечено, что разработанная система позволит операторам сократить затраты на создание системы хранения на 25?30%, но чтобы "Ростех" мог заняться этим проектом, необходимо изменить "пакет Яровой". Главным образом вопросы у корпорации вызывает пункт, согласно которому закон не предусматривает хранение информации никем, кроме самих операторов.

Антитеррористические законопроекты депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова были подписаны президентом России Владимиром Путиным 7 июля 2016 года. Они предусматривают введение ответственности за недоносительство, снижают возраст ответственности по террористическим статьям и ужесточают ответственность за организацию массовых беспорядков.

Кроме того, серьезные изменения коснутся сферы регулирования связи и интернета. Наибольшую критику вызывает содержащийся в его нормах пункт о том, что операторы связи должны на протяжении полугода хранить все передаваемые пользователями данные. Кроме того, поправки предписывают операторам передавать спецслужбам ключи для дешифровки данных. Также они содержат обязанность почтовых операторов, в том числе "Почты России", проверять посылки на содержание нелегальных веществ, оружия, запрещенных предметов.

Этот пакет законов вызвал в обществе множество споров и дискуссий. В январе после заседания правительственной рабочей группы эксперты заявили, что считают недопустимой отмену антитеррористических поправок "в угоду интересов отдельной группы коммерсантов". При этом ранее Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) подготовил критические замечания к "закону Яровой". Так, в проекте заключения отмечено, что ряд норм закона "создает широкие возможности для произвола и злоупотреблений при привлечении к ответственности".

Лениздат

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