Почти две трети заблокированных Роскомнадзором сайтов все еще работают

16.02.2017







По меньшей мере 65% сайтов, которые Роскомнадзор внес в реестр запрещенных, все еще продолжают работать, передает РБК, который провел анализ реестра.

К середине февраля 2017 года в черный список было занесено порядка 60,2 тысячи страниц, доменов и IP-адресов, к которым Роскомнадзор закрыл доступ на территории России.

Однако РБК выяснил, что более 60% сайтов, находящихся в этом реестре, продолжают работать — их администраторы все еще оплачивают регистрацию домена, хостинг и наполнение страниц контентом.

Как пояснили опрошенные РБК эксперты, так происходит оттого, что владельцы сайтов рассчитывают на исключение их ресурсов из черного списка. Также специалисты отметили, что в России генерируется менее трети трафика русскоязычной аудитории, все остальное генерируется с территорий других государств. Кроме того, многие сайты из реестра имеют версии не только на русском языке, но и на других.

Так, установил РБК, большая часть IP-адресов (48%), находящихся в списке, относится к блокам адресов, распределенных на территории США.

"Из тех сайтов, контент которых удалось проанализировать, большая часть содержала порнографию, материалы, посвященные азартным играм, политике или носили экстремистский характер", — отмечает издание.

Автоматизированный единый реестр запрещенной к распространению информации был создан в России в конце 2012 года. В этом реестре ежедневно обновляется список сайтов, доступ к которым должен быть ограничен оператором интернет-связи в течение суток с момента появления в реестре. При этом действующее законодательство не предусматривало нормы, устанавливающей ответственность провайдера за неисполнение данной обязанности.

По данным "Роскомсвободы", на которые ссылается РБК, за все время существования реестра в него были внесены около 137,4 тысячи сайтов, из которых почти 60% были впоследствии разблокированы. "Вечную блокировку" сайтов российское законодательство предусматривает лишь в рамках антипиратского законодательства.

Лениздат

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