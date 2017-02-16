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    Почти две трети заблокированных Роскомнадзором сайтов все еще работают

Почти две трети заблокированных Роскомнадзором сайтов все еще работают


16.02.2017

Почти две трети заблокированных Роскомнадзором сайтов все еще работают

По меньшей мере 65% сайтов, которые Роскомнадзор внес в реестр запрещенных, все еще продолжают работать, передает РБК, который провел анализ реестра.

 К середине февраля 2017 года в черный список было занесено порядка 60,2 тысячи страниц, доменов и IP-адресов, к которым Роскомнадзор закрыл доступ на территории России.

 Однако РБК выяснил, что более 60% сайтов, находящихся в этом реестре, продолжают работать — их администраторы все еще оплачивают регистрацию домена, хостинг и наполнение страниц контентом.

 Как пояснили опрошенные РБК эксперты, так происходит оттого, что владельцы сайтов рассчитывают на исключение их ресурсов из черного списка. Также специалисты отметили, что в России генерируется менее трети трафика русскоязычной аудитории, все остальное генерируется с территорий других государств. Кроме того, многие сайты из реестра имеют версии не только на русском языке, но и на других.

 Так, установил РБК, большая часть IP-адресов (48%), находящихся в списке, относится к блокам адресов, распределенных на территории США.

 "Из тех сайтов, контент которых удалось проанализировать, большая часть содержала порнографию, материалы, посвященные азартным играм, политике или носили экстремистский характер", — отмечает издание.

 Автоматизированный единый реестр запрещенной к распространению информации был создан в России в конце 2012 года. В этом реестре ежедневно обновляется список сайтов, доступ к которым должен быть ограничен оператором интернет-связи в течение суток с момента появления в реестре. При этом действующее законодательство не предусматривало нормы, устанавливающей ответственность провайдера за неисполнение данной обязанности.

 По данным "Роскомсвободы", на которые ссылается РБК, за все время существования реестра в него были внесены около 137,4 тысячи сайтов, из которых почти 60% были впоследствии разблокированы. "Вечную блокировку" сайтов российское законодательство предусматривает лишь в рамках антипиратского законодательства.

Лениздат

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