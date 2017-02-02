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    ESET предупреждает о новой афере в WhatsApp

ESET предупреждает о новой афере в WhatsApp


02.02.2017

ESET предупреждает об активности WhatsApp-мошенников, использующих классическую схему сбора данных пользователей.

Специалисты ESET обнаружили серию сообщений, оформленных в стилистике сети магазинов Lidl. Пользователям обещают подарочный сертификат на 250 евро в подарок – конечно, при условии перехода по ссылке и заполнения анкеты. По той же схеме действовали мошенники, предлагавшие купоны на скидку в Burger King, сертификаты IKEA и другие подарки.

Ссылка ведет на страницу с опросом, имитирующую официальный сайт Lidl. Подделка легко распознается проверкой URL – адрес фишинговой площадки не имеет ничего общего с оригиналом. Пользователю предлагают поделиться предложением с друзьями и заполнить анкету. Процесс завершается просьбой оставить контактные данные и дать согласие на получение SMS-сообщений. 

В настоящее время кампания ориентирована на немецкоговорящих пользователей, но подобные атаки легко перенацелить на новую аудиторию потенциальных жертв.

ESET рекомендует игнорировать сомнительные рассылки в мессенджерах и других каналах. Закономерный результат участия в подобных "акциях" – рекламные звонки, спам и подписка на платные SMS-сервисы.

ESET предупреждает о новой афере в WhatsApp

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