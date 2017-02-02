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    В Госдуме не поддержали идею запретить детям регистрацию в соцсетях

В Госдуме не поддержали идею запретить детям регистрацию в соцсетях


02.02.2017

В Госдуме не поддержали идею запретить детям регистрацию в соцсетях

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Любовь Духанина не поддержала идею запретить детям заходить в социальные сети. По ее мнению, это может привести к конфликту со взрослыми. Дети же все равно зарегистрируются, но под другими именами.

Ранее заместитель председателя молодежного парламента при Госдуме Мария Воропаева говорила о необходимости запрета детям пользоваться соцсетями, чтобы защитить их от склонения к самоубийству.

 В январе 2017 года  сообщалось об активизации "групп смерти" во "ВКонтакте". Подобные страницы регулярно блокирутся, однако Региональный общественный центр интернет-технологий  обнаружил на тот момент 15 незаблокированных групп и аккаунтов.

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