Украинский хакер отсидит 41 месяц в американской тюрьме

17.02.2017







В четверг, 16 февраля, украинский хакер Сергей Вовненко был приговорен окружным судом Ньарка (Нью-Джерси, США) к 41 месяцу лишения свободы за похищение учетных и банковских данных интернет-пользователей. Вовненко, также известный как Flycracker и Darklife, должен возместить причинный им ущерб на сумму $83 368, сообщает Reuters.

По словам адвоката осужденного Тимоти Андерсона (Timothy Anderson), его клиент может выйти на свободу уже через несколько месяцев, если суд согласится засчитать 32 месяца, уже проведенные им под арестом. Как отметил адвокат, хакер полностью раскаялся и решил завязать с киберпреступностью.

По данным прокуратуры, с 2010 по 2012 годы Вовненко участвовал во взломах корпоративных и частных компьютерных систем с целью похищения данных платежных карт и паролей для авторизации в сервисах online-банкинга. Большую часть времени хакер находился в Италии и занимался управлением ботнетом из 13 тыс. компьютеров, инфицированных трояном Zeus. Похищенные данные Вовненко продавал на нескольких хакерских форумах, администратором которых являлся он сам.

Напомним, преступник был арестован в Италии в июне 2014 года. Годом ранее деятельность хакера была раскрыта журналистом Брайаном Кребсом, который сообщил о нем полиции. Вовненко решил отомстить журналисту, отправив ему домой купленный на черном рынке героин и уведомив полицию, однако план мести в итоге провалился.

Securitylab

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