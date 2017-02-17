Украина обвинила РФ в кибератаках на критическую инфраструктуру

17.02.2017







Служба безопасности Украины обвинила связанных с Россией хакеров в серии кибератак, направленных на энергетическую и финансовую системы, а также объекты другой инфраструктуры страны. В кибератаках использовался новый вид вредоносного ПО, предназначенный для вмешательства в промышленные процессы. Об этом сообщает информагентство Reuters со ссылкой на руководителя аппарата СБУ Александра Ткачука.

По его словам, к атакам причастны не только кадровые сотрудники российских спецслужб, но и частные IT-компании и хакеры, которые действуют на территории Украины, и, по всей видимости, являются создателями вредоносного ПО BlackEnergy.

Как заявляют в СБУ, только в ноябре и декабре 2016 года критическая инфраструктура страны подверглась 6,5 тыс. кибератак, предположительно осуществленных спонсируемыми РФ хакерами. Ткачук привел примеры атак в декабре минувшего года против ключевых объектов государственной системы Украины - Госказначейства, Нацбанка и Минфина.

По информации Ткачука, в последних атаках для инфицирования компьютеров, с которых осуществляется контроль над инфраструктурой, был задействован механизм, получивший условное название Telebots. Как полагают в компании ESET, данный механизм является производным от вредоносного ПО BlackEnergy.

Другая компания CyberX, специализирующаяся на кибербезопасности, сообщила о кампании по кибершпионажу, в результате которой были скомпрометированы более 60 объектов, включая Министерство энергетики и научно-исследовательский институт.

Securitylab

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