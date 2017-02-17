Huawei поднялся на 40-е место в списке самых дорогостоящих брендов мира Brand Finance

17.02.2017







Бренд Huawei вновь оказался в списке 500 самых дорогих брендов мира, поднявшись за год на 7 пунктов до 40-й позиции. По данным рейтинга, ежегодно составляемого британским маркетинговым агентством Brand Finance, бренд Huawei оценивается на данный момент в 25,23 миллиардов долларов, что на 28% больше, чем годом ранее.

Каждый год Brand Finance проводит оценку тысяч международных брендов, чтобы включить самые дорогие из них в рейтинг "Brand Finance Global 500". Чтобы вычислить уровень теоретического дохода от использования бренда Brand Finance в 2017 году использовала собственную методологию Royalty Relief. При составлении рейтинга оценивалась теоретическая прибыль от использования бренда в сравнении с предположительной ситуацией, в которой компания более не владеет брендом. Оценка включала также тщательный анализ узнаваемости, лояльности к бренду, рекламных мероприятий, маркетинговых программ, удовлетворенности сотрудников и корпоративной репутации. Brand Finance принимает во внимание также ожидаемые прибыли компании в будущем.

В 2016 году Huawei заметно усилил позиции своего бренда на глобальном уровне, представив целый ряд успешных моделей смартфонов и запустив несколько международных маркетинговых кампаний. Благодаря запуску инновационных смартфонов серий P и Mate, ставших воплощением передовых достижений дизайна и технологий, бренд Huawei достиг за прошедший год значительного прогресса. В 2016 году Huawei стал третьим по величине производителем в мире с долей рынка 10%, отгрузив потребителям более 140 миллионов смартфонов, что на 29% больше, чем в 2015 году. Данные о продажах показывают, что компания растет быстрее средних показателей рынка. Выручка Huawei Consumer Business Group стабильно увеличивается уже 5 лет подряд. В 2016 году она выросла на 42% по сравнению с показателем предыдущего года и превысила 178 миллиардов юаней.

Для дальнейшего международного продвижения бренда Huawei планирует усиливать глобальные маркетинговые кампании в различных сферах, включая дизайн, моду, спорт и развлечения. Согласно исследованию, проведенному агентством IPSOS, глобальная узнаваемость бренда Huawei выросла с 76% в 2015 году до 81% в 2016. Наилучшим образом об успехах бренда свидетельствует изменение отношения потребителей. Такие параметры как частота упоминаний и предпочтение бренда потребителями за пределами Китая выросли за год на 66,7% и 100% соответственно.

Brand Finance — это не единственная организация, отметившая значительное усиление бренда Huawei. Многие международные агентства заметили восходящую звезду Huawei, и среди них Millward Brown (WPP) и Interbrand. Millward Brown удостоил Huawei 50 места в списке 100 самых дорогих брендов мира BrandZ, а Interbrand поставил компанию на 72 позицию в рейтинге 100 лучших глобальных брендов Best Global Brands 2016. Huawei входит в эти авторитетные рейтинги уже несколько лет подряд, что подтверждает правильность выбранной стратегии развития бренда на международном уровне.

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